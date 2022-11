Prijs en lucratieve contracten voor Osse biotech-bedrijf Synaffix

OSS/LONDEN – Het Osse Synaffix, gevestigd op Pivot Park, is uitgeroepen tot het biotechnologisch bedrijf van 2022 en heeft vrijwel tegelijkertijd een aantal lucratieve samenwerkingsovereenkomsten weten te sluiten. Het Oss bedrijf verwacht dat de licentie-overeenkomsten kunnen leiden tot een waarde van in totaal zo'n 2,5 miljard euro.

Synaffix, opgericht in 2010 en sinds 2014 actief op Pivot Park in Oss, heeft een uiterst gespecialiseerde techniek in huis, waarmee onder andere antilichamen ontwikkeld kunnen worden die gebruikt worden in de bestrijding van verschillende types kanker. De techniek zorgt voor een verbinding met medicijnen die zo rechtstreeks de kankercellen kunnen ‘aanvallen’, terwijl de gezonde cellen gespaard blijven. Dit leidt tot een verbeterde werkzaamheid en verdraagbaarheid.

In beeld gekomen

Met deze techniek is het Osse bedrijf in beeld gekomen van een aantal toonaangevende biotech- en farmaceutische bedrijven waarmee het nu als partner gaat samenwerken om de techniek te verbeteren en te verkopen. Die vergaande samenwerking met deze bedrijven - zo schat Synaffix zelf in - zou kunnen leiden tot een totale gecombineerde potentiële waarde van meer dan 2,5 miljard euro.

Synaffix is bovendien uitgeroepen tot het biotechnologisch bedrijf van het jaar 2022. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse LSX, European Lifestars Awards Ceremony, die vorige week werd gehouden in Londen. De European Lifestars Awards spelen een belangrijke rol bij het onder de aandacht brengen van het werk dat wordt verricht in de life sciences-industrie. Volgens Peter van de Sande, de hoogste baas van Synaffix, betekent de toekenning van de prijs een belangrijke erkenning voor het Osse bedrijf. ,,Dit onderstreept het belang van samenwerkingen in de life sciences-industrie voor het versnellen van innovatie.”