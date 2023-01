Protestborden tegen noodopvang in polder langs Macharenseweg Oss

Het Actiecomité Horzak heeft in de Horzak, Spitsbergerweg en Macharenseweg een pamflet verspreid waarin het de buurtbewoners oproept donderdag naar de raadsvergadering in het gemeentehuis te komen. Een aantal tegenstanders maakt dan ook gebruik van het spreekrecht.

Oss moest een andere locatie vinden voor de noodopvang voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen omdat het Belastingkantoor aan de Raadhuislaan, waar zij nu zitten, in oktober definitief dicht gaat. Gekozen is voor het weiland aan de Macharenseweg ten noorden van de Spitsbergerweg. Er komt een complex voor de opvang van vijfhonderd mensen voor vijf jaar met mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar. De gemeenteraad neemt daar donderdag een definitief besluit over, maar er is in de politiek nauwelijks discussie over geweest.