‘Publiekslieveling’ Brownies&downieS komt in handen van Albron

De overname van Brownies&downieS moet volgens beide bedrijven per 1 september een feit zijn. Volgens mede-oprichter Thijs Swinkels, die in 2010 in Veghel de eerste vestiging opende, is Brownies&downieS een bedrijf geworden ‘dat staat als een huis’. Volgens hem is het uitgegroeid tot een ‘succesvolle publiekslieveling'. Swinkels en zijn compagnon Maarten Halma vonden in Albron een geschikte overnamekandidaat. Swinkels (37) blijft vooralsnog actief bij het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in zijn woonplaats Veghel gevestigd blijft.