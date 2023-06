Quad botst op wielrenster in Oss, tweede fietser kan net ontsnappen

Natuur de Maashorst krijgt ‘dikke vette 8’, maar met de eiken, heide en das gaat het niet goed

MAASHORST - De steenmarter en de grauwe klauwier hebben het geweldig naar hun zin in natuurgebied de Maashorst. Maar er zijn ook zorgen over de toekomst. Verzuring en verdroging bijvoorbeeld waar de heide, eiken en uiteindelijk ook ‘Docus de Das’ last van hebben.