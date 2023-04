Raad Oss gaat niet dwars voor kap bakenbomen liggen

Het valt wethouder Dolf Warris (GroenLinks) zichtbaar zwaar dat juist hij nu de Osse raadsleden moet overtuigen van de noodzaak tot kap van bomen. En dan ook nog de alom gewaardeerde bakenbomen, die het rivierlandschap in deze regio zo kenmerken. In het verleden liep Warris steeds voorop als het ging om kapvergunningen tegen te houden. Maar dat was in zijn tijd als raadslid in de oppositie. Als bestuurder wegen andere belangen soms zwaarder.

Kappen niet nodig voor veiligheid

Donderdagavond was het de SP die op de zere plek drukte. De partij bracht een motie in om de aangevraagde kapvergunning te weigeren. Volgens Adrie Geerts kunnen de meeste bakenbomen tussen Megen en Oijen gewoon gehandhaafd blijven. ,,Ik heb een deskundige gesproken die stelt dat ze voor de waterveiligheid helemaal niet weg hoeven. Je kunt de uiterwaard tussen deze bomen en de dijk gewoon afgraven en de bakenbomen op terpen laten staan. De ruimte tussen de bomen is groot genoeg om een in- en uitstroomopening te maken.”

Warris betoogde juist dat het rooien van de bomen onontkoombaar is. ,,De bomen worden ondergraven en vallen op zeker moment vanzelf om. Als er een manier zou zijn om ze te behouden en tegelijkertijd de doelstellingen halen voor extra waterberging, dan zouden we dat doen. Wij hechten heel erg aan deze bomen. Niet voor niks hebben we ons altijd ingezet voor het behoud ervan. Ik ben dan ook heel blij dat die inzet ertoe heeft geleid dat nu ook het ministerie overstag is. We gaan samen een plan opstellen om de bakenbomen voor de toekomst te behouden.”

Bittere pil

Dat laatste geldt vooral voor andere bomen dan die tussen Megen en Oijen. Daar verdwijnen de oude en worden nieuwe geplant. Het duurt naar verwachting enkele tientallen jaren voor de bomen groot genoeg zijn om als bakens te worden herkend. GroenLinks probeerde de bittere pil te verzachten door een eigen motie in te brengen. Daarin wordt het college opgeroepen om zich nogmaals in te spannen voor behoud van zoveel mogelijk bomen en anders te gaan voor een gefaseerde vervanging.

Die motie werd omarmd door de wethouder. ,,Het uitvoeringsplan voor dit gebied moet nog worden gemaakt. Allicht zijn er kansen om hieraan tegemoet te komen. Ik zal het in ieder geval zeker inbrengen.” Deze motie werd door een meerderheid van de partijen gesteund. Die van de SP werd verworpen. Precies het achterliggende doel van GroenLinks, suggereerde Geerts.