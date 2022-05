Rabobank sluit ook kantoor in Heesch

HEESCH - Ook het Rabobankkantoor in Heesch gaat verdwijnen. Over een maand sluiten de deuren van dit laatste filiaal in de regio en blijft alleen het regionale hoofdkantoor in Oss over.

Klanten en leden van de Rabobank ontvingen dinsdag een mail waarin de sluiting in Heesch aangekondigd wordt. De bank verwijst naar actuele ontwikkelingen. Steeds meer mensen doen hun bankzaken online of via een app, steeds minder klanten komen nog naar een kantoor.

Het filiaal in Heesch sluit per 1 juli. Het zit in een pand op de kruising van Schoonstraat en 't Dorp, midden in het dorp. Over de toekomst van deze ruimte heeft de Rabobank nu geen mededelingen gedaan.

Lange reeks

De sluiting in Heesch is het sluitstuk van een lange reeks. In de voorbije jaren sloot de Rabobank al kantoren in Nuland, Lith, Nistelrode, Berghem en Schaijk, en in het centrum van Oss. Ook andere banken deden dit, maar niet één van hen had in deze regio in het verleden zoveel lokale vestigingen als de Rabobank.

Het Rabobankkantoor op de centrale kruising in Heesch.