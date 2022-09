Rallyrijders brengen in Oss 45.000 euro bijeen tegen ziekte van Batten

De WOLF Rally werd zaterdag voor de vierde keer gereden in Oss en omgeving. Dit jaar deden 45 equipes met sportieve bolides mee, een stuk minder dan vorig jaar, toen er meer dan 80 deelnemers waren. Organisator James Poll: ,,Vorig jaar zaten we nog met corona en waren er verder nauwelijks andere evenementen of feesten. Dat werkte in ons voordeel.” Toen werd een recordbedrag van bijna 67.000 euro opgehaald.