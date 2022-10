Rampen klein en groot, oorlogsleed, ziekten, brand en watersnood, ook Oss werd getroffen

OSS - Oktober is de maand van de geschiedenis. In die themamaand krijgen verleden, geschiedbeoefening en geschiedenisonderwijs, uitgebreid aandacht. Ieder jaar is er een speciaal thema. Dit jaar stonden ‘rampen’ centraal. Een welhaast oeverloos onderwerp, want er ging nogal wat fout in het verleden. Ook Oss en omgeving kregen hun deel.

Als rampen als het ware voor het oprapen liggen, is het moeilijk kiezen. Waarop zou de keuze vallen als de rampen uit Oss en omliggende plaatsen in een tentoonstelling terecht moeten komen? Het kleine leed is daarbij wellicht even exposabel als de grote ellende. En niet te vergeten de talrijke inzamelingen voor de getroffen bevolking of de ramptoeristen die met eigen ogen wilden aanschouwen hoe het ergens vreselijk mis ging.

Een willekeurig voorbeeld van een niet grote, maar voor de betrokkenen ingrijpende ramp is de brand bij bakker Joh. Kuijte op de hoek van de Monsterstraat en de Heuvel(straat). Hij zag op 7 juni 1913 zijn bakkerij in vlammen opgaan. Door een defecte brandspuit van de brandweer vervolgens zijn huis en bovendien het naastgelegen sigarenmagazijn Esperanza van Aloys Kuijte. De bedrijfsbrandweer van Jurgens voorkwam nog erger door de belendende en tegenoverliggende panden nat te houden. ‘Het is een ramp’, verzuchtten de heren Kuijte.

Stadsbrand legde tweederde van centrum in de as

Een echt grote ramp was natuurlijk de stadsbrand die op 26 en 27 april 1751 tweederde van het Osse centrum in de as legde. Binnen vier uur gingen er al 98 huizen in vlammen op. Omdat Oss nog geen brandweer had, moest de brandweer van Den Bosch eraan te pas komen. Die arriveerde pas de volgende ochtend. Alle bewoners van de Heuvel brachten de nacht door op een akker buiten de stad. De stadsbrand werd landelijk nieuws.

Volledig scherm De met ijsschotsen overladendijk tussen Alem en Maren bij de dijkdoorbraak in 1855. Deze ets werd verkocht ten bate van de getroffenen © John van Zuijlen

Rampzalig was natuurlijk het oorlogsgeweld tijdens de Brabants-Gelderse oorlogen eind vijftiende, begin zestiende eeuw toen Oss, Berghem, Heesch, Geffen en Nuland meerdere keren werden belegerd, geplunderd en in brand gestoken.

Pastoor bracht vee onder in de kerk

Ellendig waren ook de vele overstromingen die de streek eeuwenlang teisterden. In 1833 moest de pastoor van Teeffelen zelfs vee in de kerk onderbrengen. De missen werden bijgewoond door meer koeien dan parochianen. In 1855 mobiliseerde burgemeester Dijkhof van Lithoijen achttien schippers om bewoners van Lith te redden die wanhopig schreeuwend op de daken zaten na een grote dijkdoorbraak op 4 maart. In 1876 en 1880 waren er weer grote waterrampen en werden er weer geld en goederen ingezameld voor inwoners van Oss en het buitengebied.

Volledig scherm De door de cycloon verwoeste boerderij van Willem Hartjes in Langenboom (1925). De fietsers zijn nieuwsgierige ‘ramptoeristen’. © Verwoest en vergeten

Een stormramp werd in augustus 1925 veroorzaakt door een cycloon in het dorp Zeeland. Er werden 77 woningen en 32 schuren weggevaagd. Veel schade ook in Langenboom, ’t Oventje en Graspeel. Koningin Wilhelmina kwam kijken en een stroom van ramptoeristen per auto (2.000 per dag) en op de fiets (20.000 in een week).

Rampen met veel impact waren de epidemieën: de pest (1599), de pokken (jaren ’90 negentiende eeuw en 1913), de Spaanse griep (1918-1920) en voor Brabant de grote kindersterfte in de jaren twintig. Volgend jaar in de maand van de geschiedenis hopelijk een vrolijker thema.

Volledig scherm Voor de getroffenen van de cycloon in Zeeland en Langeboom werd in Den Bosch een liefdadigheidsconcert gegeven (1925) Advertentie uit Het Huisgezin © John van Zuijlen