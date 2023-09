Ravage als auto plotseling naar voren vliegt bij carwash in Oss

COLUMN Een behouden vaart voor de pontjes? Je krijgt er het heen en weer van

Pontje, alleen het woord al maakt een mens vrolijk. Pontje, dan ben je meteen een beetje op vakantie. Lekker op het water, zon en wind op je bol en zorgeloos turen naar de overkant (of de andere kant, zoals Drs. P zo mooi bezingt in Veerpont). Het pontje is eigenlijk een soort minicruise van een paar minuten, een vaartrip XXXXXS.