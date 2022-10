Regio Noordoost-Brabant stijgt van plek 7 naar plek 2 op lijst logistieke hotspots

De jaarlijkse verkiezing is sowieso een Brabants feestje. De regio Tilburg-Waalwijk is voor de derde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland. Een bijzondere prestatie want alleen regio Venlo-Venray slaagde er in de historie van de verkiezing ooit eerder in om drie keer achter elkaar te winnen. West-Brabant kwam op een derde plaats uit. En de regio Eindhoven-Helmond ging met een vierde positie aan de haal.