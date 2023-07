Remmen werken niet, motorcoureur maakt vreselijke crash: EHBO’er Peter weet na 9 jaar nog elk detail

Te hulpOSS - Peter van Ballegooij was als EHBO-vrijwilliger als eerste bij de motorcoureur die in 2014 tijdens de Pinksterraces in Oss zwaargewond raakte. Aan stoppen dacht hij geen moment. ,,Je moet het verwerken en een plek kunnen geven.”