Restaurant Titus in Megen scoort goed in Gault&Millau restaurantgids

Verslaafde man die poepbom liet ontploffen in Uden moet terug naar de gevangenis

DEN BOSCH/UDEN- Patrick K. (41), de drugsverslaafde man die in mei 2020 een vuurwerkbom in een zak ontlasting tot ontploffing bracht bij de woning van een vroegere vriendin, heeft het helemaal verbruid bij de reclassering. De verdachte bleef drugs gebruiken, kwam afspraken niet na en bedreigde een begeleider. ,,Het heeft geen enkele zin om het toezicht voort te zetten”, stelde een medewerkster van de organisatie in de Bossche rechtszaal.