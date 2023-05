Rob van Sonsbeek doet een stapje terug bij OSS’20, maar hij bekent dat het voelt als stoppen

Noodgedwon­gen in camper wonen in plaats van droomappar­te­ment: oplevering Amadeiro wéér uitgesteld

DEN BOSCH - Hij zag het helemaal zitten: Herman Korfage zou na jaren in Gouda te hebben gewoond terugkeren naar ‘zijn’ Den Bosch om te wonen in het spiksplinternieuwe Amadeiro. Maar de oplevering van de 158 appartementen bij de Bossche binnenstad is uitgesteld en dus woont Korfage niet in zijn droomappartement, maar voorlopig in een camper.