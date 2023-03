’s Avonds nog even de bus pakken in dit dorp? Vergeet het maar!

Waar is er plek voor 300 miljoen badkuipen vol water?

DEN BOSCH - Wat Valkenburg in hartje zomer van 2021 meemaakte, kan morgen ook in de Meierij en rond Den Bosch gebeuren. Een groot waterplan is hoognodig. De zoektocht om bij nood 300 miljoen badkuipen water te bergen is in volle gang.