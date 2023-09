Sandy en Guusje hebben alle vertrouwen in toekomst van de thuiszorg: ‘Met z’n allen kunnen we dit echt oplossen’

Tisha Volleman worstelt met brug en ranselt balk tijdens zware selectie­strijd om WK-ticket

Turnster Tisha Volleman is sinds 2015 een vaste waarde in Oranje. Zaterdag eindigde ze als zesde in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd. Wil de Eindhovense eind deze maand in actie komen in Antwerpen, zal er een schepje bovenop moeten. De concurrentie is moordend.