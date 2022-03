Schaijkse ondernemer Erwin Aarts (van Snuf & Shoe) overleden: ‘Dit verlies hakt er hard in’

SCHAIJK - Schaijk is diep geraakt door het overlijden van ondernemer Erwin Aarts (52). De oprichter en eigenaar van Snuf & Shoe overleed in Duitsland waar hij genezing zocht voor een ziekte die zich pas onlangs bij hem geopenbaard had.