Scholieren gaan los op alcoholvrij-bier tijdens StREEKfeest Junior

REEK - De organisatie had met gemak nog meer kaarten kunnen verkopen dan de 350 die ze nu hadden. Zó veel vraag was er naar kaarten voor de eerste editie van StREEKfeest Junior. Zondagavond beleefden scholieren in Reek er hun eerste echte festivalervaring.

De 13-jarige Sven van Rooij en Guus van Hout proosten nog maar eens de glazen. Het is niet hun eerste biertje -Heineken 0.0 wel te verstaan-, en zeker niet hun laatste, zeggen de twee vrienden tevreden. ,,Helaas geen echte, maar dit is ook lekker’’, zeggen ze grappend buiten de witte partytent die naast de grote tent staat. ,,We gaan nog wel even door en zijn als het aan ons ligt de laatsten die hier weggaan vanavond.’’

Valt in de smaak

De twee vrienden zijn met een groep uit Schaijk naar het festival gekomen. Ze kenden het evenement niet, het was dat de broer van Sven -die later deze week ook naar het StREEKfeest gaat- vertelde over de variant voor scholieren. ,,Toen heb ik op Instagram gekeken wat het was: dat leek me wel wat. Er is niet veel te doen voor onze leeftijdscategorie dus dit is echt mooi. En tot nu toe is het ook heel leuk. Straks komt DJ Rickert. Die is echt heel goed, dat wordt leuk’’, vertelt hij. ,,Ze mogen dit wel vaker organiseren.’’

Alcoholvrij

Het evenement was alleen te bezoeken voor gasten van twaalf tot en met zeventien en duurde van acht tot twaalf uur. Naast fris werden er ook diverse 0,0 procent-bieren geschonken, maar het publiek had ook helemaal geen alcohol nodig om de voetjes van de vloer te laten gaan. In de volle tent gingen de feestgangers van links naar rechts op de Snollebollekes, zongen ze K3 naar hartenlust mee en werd er hier en daar voorzichtig geflirt. Voor degenen die het feesten even beu waren, waren er hangplekken en de mogelijkheid om Fifa te spelen of een rondje te racen in een Formule 1-simulator.

Volledig scherm Bijne vierhonderd dansende en feestende tieners bij elkaar in een tent. Het festival houdt een allereerste, alcoholvrije scholierenavond. © Van Assendelft / THOMAS SEGERS

De organisatie zag het allemaal tevreden aan en deed zondag nog eens vijftig extra kaarten in de verkoop. Die waren in no-time uitverkocht. Het zegt volgens Mark Princen, bestuurslid en penningmeester van het festival, iets over de vraag naar een feest voor de doelgroep. ,,Er is gewoon heel weinig voor ze. Dat is jammer, want er is blijkbaar veel behoefte naar. Daarom willen we ze hier hun eerste festivalgevoeletje geven. Ze krijgen een polsbandje, er is security en ze moeten hun kaartje laten zien. Voor de meesten is het de eerste keer dat ze zoiets meemaken.”

Ook voor Daan Holtman (14), Tessel Schmitz (13) en Ellesen Bents (13) is het de eerste keer dat ze op een festival zijn. En dat bevalt ze meer dan goed. ,,Het is ook echt een stuk minder klein dan ik verwachtte. De sfeer, de mensen en de gezelligheid: alles is heel leuk’’, vertelt Daan, die met zijn vrienden die hij leerde kennen op de basisschool vanuit Grave is gekomen en blij is dat er eens een festival speciaal voor hen is. ,,In Grave is zoiets er niet. Om hier alleen maar met leeftijdsgenoten te zijn is wel eens leuk. Je zit op elkaars level. Alleen mag de muziek wat ons betreft nog wel een beetje harder!’’

Dinsdag is het volgende StREEKfeest. Die editie is voor 16-plussers.