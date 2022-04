Scooterbestuurder gewond bij botsing met motor in Schaijk

Ondanks camerabeel­den geen duidelijk bewijs voor diefstal scootmo­biel in Oss: wel straf voor snoepdief­stal

DEN BOSCH/OSS Een 61-jarige Nijmegenaar stapte samen met zijn 55-jarige Osse vrouw op 27 augustus 2021 op een scootmobiel, die stond geparkeerd bij de Jumbo in Oss. Had het stel dit voertuig gestolen? De politierechter in Den Bosch vond dat het bewijs hiervoor te mager en sprak hen beiden vrij.

12 april