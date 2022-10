Scooterrijder gaat onderuit en valt tegen rijdende auto aan in Oss

Nog geen nieuwe plek en de huur is te hoog: moet de kleding­bank in Bernheze sluiten?

NISTELRODE - Heidi van Pinxteren en Ingrid ten Broeke zitten met de handen in het haar. Vanaf 1 november moeten ze huur gaan betalen voor hun kledingbank aan de Tramstraat in Nistelrode: 577 euro per maand. Dat kunnen ze met hun gratis kleding- en speelgoeduitgifte niet betalen.

17:12