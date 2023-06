Shoppen voor het goede doel op De Singelmarkt

Brug over Hertogswe­te­ring in Oijenseweg tot eind augustus dicht voor alle verkeer

OSS - Verkeer dat vanuit Oijen de Hertogswetering wil oversteken via de Oijenseweg moet tot eind augustus een omweg maken. Aannemer Pennings is begonnen aan de vervanging van de oude brug door een nieuwe in de doorgaande weg ter hoogte van de voormalige Oijense Hut.