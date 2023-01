Show- en gardedans op hoog niveau in Berghem

BERGHEM - Heel show- en gardedansminnend Zuid-Nederland had zich zondag verzameld in het Berghemse gemeenschapshuis De Berchplaets voor een van de selectietoernooien voor de Europese kampioenschappen. De plaatselijke dansclub Beatyes tekende al voor de 38ste keer voor de organisatie van de wedstrijden.

In De Berchplaets was het de hele dag een komen en gaan van meisjes met glitterpakjes, fleurige knotjes en glimmende make-up. Maar liefst 400 dansers deden mee en zorgden samen met honderden toeschouwers voor een bomvol dorpshuis.

Bestuursleden en trainsters Maartje en Floor van Kessel leggen uit wat het verschil is tussen showdans en garde. ,,Bij een showdans beeld je met je dans een verhaal uit. Het lijkt een beetje op theater maar dan met veel dans erbij. De jury let erop hoe goed de dansers in de karakters zijn gekropen en hoe goed alles uitgebeeld wordt.’’

Muziek, kleding en performance, alles moet kloppen. ,,Zo hebben we een act bedacht met als thema the handmaid’s tale. Hierbij gebruikten we de muziek uit de serie en de dansers waren gekleed in de karakteristieke rode kleding die ook in de serie wordt gedragen. We bedenken het hele optreden zelf en proberen om origineel te zijn. Eigenlijk ben je hier als choreograaf altijd mee bezig. Want het volgend jaar moet je weer met iets nieuws komen.”

Acrobatiek, lenigheid en snelheid

Floor: ,,Gardedans is heel anders. Het lijkt een beetje op wat de dansgardes van carnavalsclubs laten zien, maar dan op een hoog niveau. Hierbij is acrobatiek, lenigheid en snelheid belangrijk. En alles moet precies synchroon gebeuren. Dat maakt het heel intensief, het valt meteen op als iemand een steekje laat vallen.”

Beatyes heeft zo’n veertig leden tussen 5 en 30 jaar en de verwachtingen zijn hooggespannen: diverse teams verwachten een ticket naar het aanstaande EK dat in mei in België wordt gehouden, in de wacht te kunnen slepen.

Goede kans op EK

Eva Uijen (12) en Suus van Ravensteijn (11) denken dat ze een goede kans maken om naar het EK te mogen. Eva komt vandaag drie keer in actie bij zowel garde- als showdans en Suus treedt zelfs vier keer op, want ze brengt ook nog een solodans. Eva is erg enthousiast over de karakterdans die ze straks mag gaan vertolken: ,,Ik speel Vincent van Gogh, dan heb ik een hoed op en een pruik en dan moet ik uitbeelden dat ik een beetje gek ben. Superleuk vind ik dat.”

,,En dan mogen we absoluut niet gaan lachen, want dat past niet bij zo’n situatie. Dan moeten we ernstig kijken.” vult Suus aan. ,,Ik dans in de achtergrond en we beelden dingen uit die bij Van Gogh horen, zoals de zonnebloemen en de aardappeleters.”

Helemaal verslingerd aan het dansen

Beide danseressen zijn op hun 6de begonnen bij Beatyes en helemaal verslingerd aan het dansen. Ze trainen twee keer per week samen en oefenen thuis ook veel. De wedstrijden vinden ze ook ‘heel tof’. ,,We zijn dan zo geconcentreerd dat we alleen met de dans bezig zijn. We zien de zaal niet, alleen elkaar en de jury”, vertelt Suus.

Sam Meijers (21), Anoek van Eldijk (22) en Sem Gutte (19) zijn pas om kwart over zeven ’s avonds aan de beurt. Toch zijn ze om kwart over zeven ’s morgens al in touw om te helpen bij de ingang van De Berchplaets. Ze komen vandaag twee of drie keer in actie bij showdans en garde en zijn al vanaf hun zesde actief bij Beatyes.

Sem: ,,Ik vind het leuk dat je samen iets neerzet. Het is een echte teamsport en we zijn niet alleen teamgenoten maar ook vriendinnen. Ik train ook nog een groepje meiden dus mijn woensdag staat altijd in het teken van dansen. Ik ben ermee opgegroeid en zou niet anders willen.”