Slepende burenruzie loopt uit in duel met koevoet en ijzeren staaf: ‘Ik vocht voor m’n leven’

Hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Dat vragen alle aanwezigen zich donderdag in de rechtszaal af. Niet in de laatste plaats de 61-jarige melkveehouder die in het verdachtenbankje zit. Poging tot doodslag op de buurman, zo luidt de aanklacht. Het slachtoffer is meermalen met een ijzeren staaf op zijn hoofd geslagen en ligt in een plas bloed op het erf van de verdachte. ,,Ik had geen keus", verweert de Oijenaar zich. ,,Moest vechten voor m'n leven.”