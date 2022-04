Sligro weer terug op niveau voor corona-maatregelen

VEGHEL - De resultaten van het Veghelse groothandelsbedrijf Sligro zijn in de eerste vier maanden van dit jaar weer teruggekeerd naar het niveau voor de coronapandemie en de -maatregelen . Dat meldt het bedrijf in de cijfers over het eerste kwartaal van 2022. De groei kwam vooral van de bezorging van producten aan bedrijven. De catering blijft daarbij nog achter.

Bij de bezorging aan bedrijven en diverse instellingen verdubbelde de omzet in vergelijking met dezelfde maanden vorig jaar, onder meer door het vervallen van coronamaatregelen en omdat bijvoorbeeld de horeca weer open was. ‘Week na week zagen we herstel', stelt Sligro. Leveringen aan de zorg en catering deden het nog niet zo goed, maar ook in dat marktsegment ziet de groothandel flink herstel optreden.

Begin 2022 had Sligro nog last van de verschillende lockdowns in Nederland en België, waardoor de horeca dicht was en dus geen producten kon afnemen. Vanaf half februari en eind maart trokken de bestellingen weer aan toen de coronamaatregelen versoepeld en uiteindelijk geschrapt werden. Over de maanden januari, februari en maart kwam de omzet uit op 468 miljoen euro, een toename van bijna 43 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen kwam die omzet nog uit op 328 miljoen euro.

Oorlog in Oekraïne

Sligro verwacht dat het herstel van de afzetmarkten die nog niet op pre-coronaniveau zitten, zoals catering en de zorg, de komende kwartalen nog zal doorzetten. De oorlog in Oekraïne kan nog wel druk zetten op het herstel. ‘De ontwikkelingen na de zomer zijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne en daarmee minder goed te voorspellen’, aldus Sligro in een persbericht. Aan een voorspelling voor het komende halfjaar waagt het bedrijf zich, zoals te doen gebruikelijk, niet.

De Veghelse groothandel ziet zich geconfronteerd door prijsstijgingen. Door verstoringen in de wereldwijde logistieke ketens, waardoor schaarste in producten en grondstoffen is ontstaan, stijgen de inkoopprijzen voor Sligro. Verder stegen de energieprijzen. Die hogere kosten rekent Sligro deels door.