Smaakmaker van Tweede Divisie Marouane Afaker tekent contract bij TOP Oss

Eerder deze week sprak trainer Kristof Aelbrecht al uit graag met Afaker verder te willen. ,,Afaker doet het hartstikke goed”, merkte hij tevreden op. ,,Het is een creatieve jongen, een buitenspeler die durft te passeren. Soms draaft hij in zijn acties nog wel eens door, maar dat is logisch voor een jongen van zijn leeftijd die via de amateurs naar Jong Sparta is gegaan, en nu voor het eerst bij elftal in de eerste divisie aansluit. Hij staat er bij mij zeer positief op.”