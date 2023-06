Sociale werkbedrijven gaan staken: ‘Zo schrijnend dat hun loon niet omhoog gaat’

Paintball­ter­rein Boekel decor voor nieuw popfesti­val ‘Mind Your Step’

BOEKEL - ‘Mind Your Step'. Dat is de naam van een nieuwe popfestival dat op zaterdag 9 september voor de eerste keer wordt gehouden op het paintballterrein aan de Scheiweg in Boekel. Een muziekfeest waar vooral ‘house, techno, disco & meer’ te horen zal zijn.