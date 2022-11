SP Bernheze deelt negen kinderlintjes uit: ‘Ik dacht dat ik voor Sinterklaas kwam’

,,Ik dacht dat we kwamen voor Sinterklaas”, zegt de totaal overdonderde 12-jarige Jurre van Helvoirt uit Loosbroek. Samen met dorpsgenoten Rosan van Weert (13) en Raja van Dijk (15) staan ze in een zaal vol familie en op hun borst prijkt het kinderlintje, net gekregen van die bekende vrouw van televisie. In hun trillende handen een oorkonde en persoonlijke brief van de burgemeester.

Voor geen goud willen missen

,,Ik had het voor geen goud willen missen”, zegt Lilian Marijnissen SP-voorvrouw en bedenker van de kinderlintjes, zestien keer uitgereikt in oss en voor de tweede keer in Bernheze. ,,Zo jong als ze zijn en dan nu al zoveel betekenen voor anderen. Daar krijg ik kippenvel van. Het mooie is dat ze het zelf vanzelfsprekend vinden wat ze doen maar dat is het natuurlijk niet. Bijzonder, dat is het wel en daarom zetten we ze in het zonnetje.”

Samen tegen eenzaamheid

Het jonge drietal uit Loosbroek bezoekt iedere week, soms om de week ouderen Loosbroekers die dreigen te vereenzamen. Gewoon Samen heet het initiatief dat ouderen koppelt aan jongeren. Verrassend genoeg is er genoeg animo vanuit de jeugd, nu nog wat extra ouderen vinden die zich willen aansluiten want hun motto is ‘Samen is altijd leuker dan alleen!’

Beloning voor een goede daad

De verraste tieners worden verlegen wanneer de juryvoorzitter Thomas van Nistelrooij lovende woorden spreekt over hun inzet. ,,Het is zo mooi dat jullie tijd maken om deze ouderen te bezoeken zodat ze niet vereenzamen. Jullie zijn nog zo jong maar willen nu al onbaatzuchtig iets voor een ander doen. Dat mag beloond worden met een lintje. Gefeliciteerd!”

,,Dik verdiend”, roept de Loosbroekse Dineke van Helvoort. Zij en haar man Marinus kunnen steevast rekenen op bezoekjes van Raja die komt knutselen en kletsen. Haar man geniet vooral van de kaartspelletjes. ,,Ik probeer van de dames te winnen maar dat lukt me nooit.” Dora, ook een van Helvoort weet nog goed dat Jurre vroeg of hij bij haar mocht tuinieren. ,,Dat mocht maar hij moest wel een beetje hard kunnen werken. En dat doet hij!”

Volledig scherm Rosan van Weert, Jurre van Helvoirt en Raja van Dijk tonen hun lintjes. Naast ze staan hun maatjes van Gewoon Samen. © Van Assendelft / Thomas Segers

800 euro opgehaald met koekjes bakken

In het zonnetje staan ook de 10-jarige Kyra van de Burgt uit Nistelrode die armbandjes maakt en geld ophaalt voor kankeronderzoek. Renske van der Burgt (7) uit Heesch heeft door kordaat optreden haar broer met diabetes type 1 gered. Fenna van der Heijden, 8 jaar oud uit Heesch helpt haar moeder in huis die rust nodig heeft na een pittige operatie.”

De piepjonge Diyou Muralter (5) uit Heesch krijgt het lintje omdat ze ook haar moeder helpt in huis die vanwege ziekte in een rolstoel zit. Lynn (13) en Suze (10) van der Heijden uit Vorstenbosch hebben met koekjes bakken 800 euro opgehaald voor het goede doel.