Speciale snelheidsmeter beloont goed rijgedrag op Het Woud tussen Geffen en Oss

Pastor Harrie Zandbelt (87) stopt nu echt: ‘Droevigste dag in mijn leven was toen zuster Leonie overleed’

OVERLANGEL - Harrie Zandbelt neemt zondag afscheid als pastor in Overlangel en omgeving. Dat mag onderhand ook wel, want de katholieke herder is al 87. De pater woonde het langst als missionaris in Afrika. ,,Maar ik ben fan van Go Ahead Eagles uit Deventer.”

3 december