St. Annafeest op de Kollûk met pastoor René Aarden

Oss weert dakloze moeder met kind terecht uit noodopvang

DEN BOSCH/OSS - Dakloosheid alleen is geen reden om dan maar in de Osse noodopvang te blijven plakken. Een vrouw en haar 8-jarige zoon moeten het Verdihuis daarom over uiterlijk twee weken verlaten, zo oordeelde de rechter deze week.