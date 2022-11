Stefan en José maakten van oude bakkerij Geffen een optiek en woonhuis: ‘Het leek heel wat, maar het was een lekkende ruïne’

Brenda van Zwam heerst over het Schottel­zak­ken­rijk

DEMEN/DEURSEN - Prinses Brenda d’n Urste en adjudantes Carien van Boxtel en Steffi Kuijpers regeren het komend carnavalsjaar over het Schottelzakkenrijk Over d'n Dam. Zij werden zaterdag onthuld in Onder d'n Plag in Deursen.

