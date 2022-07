Steffie en Hans wonen in houten huis: ‘Mijn moeder is hier bijna 101 geworden’

Emma Heesters vervangt zieke Mart Hoogkamer bij Muze Misse

OSS - Niet Mart Hoogkamer, maar Emma Heesters opent het festival Muze Misse in het Jan Cunenpark in Oss. Hoogkamer is ziek en heeft al zijn optredens dit weekend moeten afzeggen. Heesters komt zaterdagmiddag om 14.30 in actie.

