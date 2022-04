Sterren van de Roap weten zelfs van doodse Koppellinck lachpaleis te maken

GEFFEN – Wereldberoemd in heel Geffen zijn ze, de sterren van Recht vur zunne Roap. Voor de dorpelingen was het dit weekeinde bij de ‘Roap van Toen’ alsof Snip en Snap, Toon Hermans en André van Duin nog één keer op het podium klommen.

,,Hoort zegt het voort!” Met deze woorden opende dorpsomroeper Hans van Rosmalen de avond in multifunctionele accommodatie De Koppellinck. Alsof hij nooit is weggeweest. En alsof De Koppellinck niet altijd is gemeden als de pest door ‘de Roap’ en alle andere organisaties die een leuke avond op touw willen zetten. Maar ja, anno 2022 is er eigenlijk geen alternatief meer. De Gouden Leeuw is nu echt gesloten en andere feestzalen zijn te klein. En zowaar, het doodse gemeenschapshuis werd een vrolijk theater. De recente verbouwing werpt zijn vruchten af.

Volledig scherm Carli Bongers herhaalt zijn optreden van 31 jaar geleden met de dochter van het meisje dat toen op zijn knie zat. Toen Eveline Lepoutre, nu Nine van Wanrooij. © Peter van Erp/BD

Nou moet gezegd dat het lokale sterrenensemble dat vrijdag en zaterdag aantrad waarschijnlijk van een graftombe nog een lachpaleis had gemaakt. De hunkering van het publiek naar de oude succesnummers van ‘de Roap’ was groot. De Roap van Toen zou eigenlijk al in 2020 plaatsvinden, toen de Geffense pronkzitting het 44–jarig jubileum vierde. Ook hier was corona spelbreker.

Has en Dorke

Wat in het vat zit verzuurt niet, bleek dit weekeinde wederom. Vanaf de dorpsomroeper passeerde een keur van gerenommeerde tonpraters en andere artiesten de revue. Met tussendoor steeds Jet Lulfiep (Henriëtte van Bergen) die het publiek op humoristische wijze door 44 jaar Roapgeschiedenis loodste. Die geschiedenis startte ooit met Has en Dorke (Harrie van Lee en wijlen Theo Prinssen), die na enkele succesvolle optredens voor de Geffense bejaarden de sprong naar een echte pronkzitting waagden. In hun voetsporen traden duo’s als Janus en Peer, de Buurtjes, D’n Inne en d’n Andere en de Weetwotsjers. Zij maakten dit weekeinde hun eenmalige comeback voor het publiek.

Volledig scherm Janus en Peer (Jan van Ravenstein en Piet van Herpen) namen het Geffense dorpsleven nog eenmaal op de korrel. De uit Amerika teruggekeerde Peer constateerde andermaal dat er wel erg veel 'away' was. © Peter van Erp/BD

Alle deelnemers gaven in meer of mindere mate een actuele draai aan hun optreden. Zo kwam meermaals aan de orde dat vleermuizen de sloop van het voormalige gemeentehuis in het dorp ophouden. ,,Er is geen beweging in die beesten te krijgen. Lukte vroeger ook al niemand om daar iemand in beweging te krijgen”, spotte dorpsomroeper Hans van Rosmalen.

Slapstick

Alleen De Kast en de Kapeejee voerden hun act van tig jaar geleden zonder enige aanpassing op. De Kapeejee zette de zaal in polonaise met simpele liedjes en hoedjes van papier. De Kast herhaalde de slapstick-act over de ‘gwrap’ met bananenschillen en slagroomtaarten uit 1994. Uit de lachsalvo's in de zaal bleek hoe tijdloos deze humor is.

Volledig scherm De Kast herhaalde zijn slapstick-act uit 1994. Op de foto: Corné van Dinther, Jos van Erp en Geert-Jan van Nistelrooij. © Peter van Erp/BD

Extra attentie was er voor de Pompzwengels, de enige deelnemers die vanaf de eerste tot de huidige ‘Roap’ acte de présence hebben gegeven. De blaaskapel voerde dit keer een act zonder instrumenten of stemgeluid op. Als zwijgende monniken keerden ze op ritmische wijze tekstborden om. Lid van het eerste uur Antoon van Lith ontving na afloop een gouden Roap.

Volledig scherm De Pompzwengels deden er dit keer het zwijgen toe, maar scoorden daarmee evenwel een daverend applaus. © Peter van Erp/BD

De afsluiter van de avond was zoals vanouds voorbehouden aan de Toapen, voor de gelegenheid weer eens met vieren. De voluptueuze dames belandden weer eens zonder erg in een precaire situatie. Uit op een goedbetaalde baan in de schoonmaak zitten ze ineens achter het raam in de prostitutie. Het ongeplande klapstuk van hun optreden is vrijdagavond als de man van hun dromen, fietsenmaker Tonny Jansen, ineens het podium oploopt en de blozende dames stuk voor stuk een keurende blik gunt.

Volledig scherm De Toapen belandden weer eens zonder erg in een precaire situatie. Het schoonmaakwerk blijkt in feite prostitutie. © Peter van Erp/BD

Volledig scherm De Buurtjes laten de buurtbus nog één keer door Geffen rijden. © Peter van Erp/BD

Volledig scherm 'Unne goeienavond allemaal' klonk het als vanouds vanaf het podium. De Weetwotsjers beleefden een eenmalige reünie bij de 'Roap van Toen'. © Peter van Erp/BD