Stevige trainingen bij TOP Oss schrikken Marouane Afaker niet af

Volgens de originele planning van de voorbereidingen zou TOP Oss op zaterdagochtend een oefenduel spelen met PAOK Saloniki. De Grieken zegden uiteindelijk echter af om op dezelfde dag tegen Standard Luik te kunnen spelen. De Ossenaren besloten van de nood een deugd te maken en een onderlinge oefenpot in te lassen; dan konden bijna alle spelers weer eens 90 minuten in de benen krijgen. De hoge intensiteit waarmee de technische staf hen de afgelopen weken aan het werk zette, eiste echter zijn tol. TOP had er op uiteindelijk niet genoeg spelers voor door opkomende pijntjes bij een aantal van hen.

Voor trainer Kristof Aelbrecht geen reden om het dan maar kalm aan te doen. Na ruim een uur op het veld gingen de spelers naar binnen. Niet om te douchen, maar om nog een klein uurtje in het krachthonk aan de gang te gaan. Het is al daardoor al ruimschoots lunchtijd als een fris gedouchte Marouane Afaker door de gang wandelt. Hij liet de afgelopen weken al zien graag volle bak te gaan. “Ik denk dat ik bij TOP Oss aan het juiste adres ben om me op dit moment in mijn carrière verder te ontwikkelen. Ik heb een heel goed gevoel bij de club, vanuit de staf en technische commissie”, aldus de linksbuiten die er gisteren zijn handtekening onder een contract zette.

Volledig scherm Marouane Afaker © Pix4Profs/Thomas Bakker

Elke dag verbeteren

De geboren Rotterdammer speelde vorig seizoen voor Jong Sparta in de tweede divisie. Omdat hij de leeftijd ontsteeg om voor hen uit te mogen komen en een stap naar de eredivisie er nog niet inzat, lieten zij hem vertrekken naar IJsselmeervolgels. De ambities van Afaker vertelden hem echter dat er meer in zat. “Met name mijn laatste seizoen in de tweede divisie heb ik een goed seizoen gedraaid.” zegt de 23-jarige linksbuiten. 19 Doelpunten en drie assists in 29 wedstrijden bewijzen dat het verre van grootspraak is. “Op een gegeven moment kreeg ik het gevoel dat ik het niveau een beetje ontsteeg. Er zit nog veel rek in, ik probeer mezelf elke dag te verbeteren.”

Bij TOP Oss wil hij zichzelf nu aan voetbalminnend Nederland laten zien. “Ik ben een speler die graag het publiek vermaakt. Ik houd ervan om veel meters te maken, veel aanwezig te zijn. Dat is mijn spel en daar zit mijn kracht. Dat wil ik in de loop der jaren alleen maar verder verbeteren.” Hoe gedreven hij is, blijkt ook uit hoe hij spreekt over wat hij als over zijn zwakkere punten spreekt. Afaker is relatief klein van stuk, wat hem geen enorme kopkracht geeft. “Dan kan je zeggen dat het logisch is dat dat niet je sterkste punt is, maar je ziet in de eredivisie dat Bryan Linssen ze vorig seizoen goed weet te raken met een ook niet al te groot lijf.” Met een glimlach geeft hij aan dat hij al progressie opmerkt. “Ik krijg er steeds meer gevoel voor.”