Straatartiest Leo Dirks evolueerde door corona: ‘Ik durf mezelf nu kunstenaar te noemen’

Aan de keukentafel van zijn woning in Lent zet hij nog even snel een boeking in zijn agenda, voordat hij rustig kan zitten. Nou ja, rustig? ,,Ik kan lastig stilzitten en ben altijd in mijn hoofd of met mijn handen ergens mee bezig”, vertelt Dirks, die eindelijk weer opkrabbelt na een zeer donkere periode in zijn artiestencarrière.