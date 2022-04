Supermarktformule Boni bereikt Brabant met overname Coop in Ravenstein

NIJKERK/RAVENSTEIN - Geen Plus, geen Jumbo en ook geen Albert Heijn. De Coop-supermarkt in Ravenstein gaat over naar Boni. Deze bescheiden winkelketen krijgt hiermee voor het eerst voet op Brabantse bodem.

De supermarkt van Coop in Ravenstein werd pas vorig jaar geopend. Nog voor de opening werd al bekend dat Plus alle Coopwinkels overnam. Maar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) stak daar wat Ravenstein betreft een stokje voor. Omdat er in Herpen ook al een Plus zit zou er te weinig concurrentie in dit gebied overblijven. Hetzelfde gold voor elf andere filialen van Coop. Die moesten allemaal worden afgestoten voor de fusie mocht doorgaan.

Onbekende speler

Boni heeft nu overeenstemming met Plus voor de overname van acht winkels. ,,Daarmee breiden we onze cirkel vooral in zuidelijke richting uit", verklaart Frank Klören, financieel directeur van Boni. ,,Ravenstein ligt in het meest noordelijke puntje van de provincie, maar het is Brabant. Daar zijn we inderdaad nog een onbekende speler.” Boni heeft nu nog 43 supermarkten, vooral in Gelderland, Overijssel, Utrecht en Drenthe. De formule is enigszins vergelijkbaar met die van Nettorama. Net als die keten zet Boni zich neer als ‘merkendiscount’.

Met Plus is afgesproken dat al het personeel van de acht winkels wordt overgenomen. Over het hoe en wanneer kan nu nog geen duidelijkheid worden verschaft. Klören: ,,We moeten wachten tot de ACM hier goedkeuring aan verleent. Dat kan in een week of vier gedaan zijn, maar zeker weten doen we het niet. Tot die tijd mogen wij niet communiceren met de medewerkers van de betrokken winkels. Dat is heel vervelend, maar zo zijn de regels.” Klören hoopt en verwacht dat de acht supermarkten nog voor de zomer kunnen worden verbouwd tot Boni.

Volledig scherm Een supermarkt van Boni in Wezep. © Henri van der Beek