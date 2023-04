Talkshow ’t Lof in Bèrgse kerk: ‘Aan alles komt een eind, maar niet aan deze kerk’

Legaal tuinen leegroven in Oss, ‘bij tuincen­trum had die haag me honderden euro’s gekost’

OSS - Meer dan vijftig ‘struikrovers’ waren woensdag actief in de Willem Barendszstraat in Oss om alles te roven wat ‘groen en vast’ zat. ‘Stijn, kun je ons helpen? Hoe moeten we deze hibiscus straks eigenlijk snoeien?’