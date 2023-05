Terug naar 1919 in het huis van Stef en Peggy: ‘Dit was ooit een opknappertje in de eerste Osse villawijk’

Frustratie om haperende lift in ouderen­flat Geffen: ‘Dagen opgesloten in eigen huis’

GEFFEN - Het is om gek van te worden. Voor de zoveelste keer is de lift in de flat aan het Aloysiusplein in Geffen kapot. Veel oudere bewoners kunnen al vijf dagen geen kant op: ,,Met rollator op en neer over de galerij.”