Tien maanden cel voor straatroof bij station West in Oss

Column Er is meer tussen hemel en aarde: een auto van 1400 kilo

Er móest wel iets mis zijn met de ventilatie, zo was de conclusie van de boze bewoner van een niet nader te noemen straat in de Ruwaard. Zijn been heelde niet, en dat was het bewijs voor de aanwezigheid van kwade geesten, en anders op zijn minst de afwezigheid van verse lucht.