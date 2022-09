Ties Coolen controleert of er in China veilig en goed wordt gewerkt: ‘Wel gek om daar nu niet te zijn’

Ruim 500 bezoekers zien Oranje Leeuwinnen ten onder gaan in Heesch

HEESCH - Een team met oud-internationals van de Oranje Leeuwinnen was gisteren op bezoek bij HVCH in Heesch. Ruim vijfhonderd bezoekers zagen oud-Oranje de strijd aangaan met het vrouwenteam van HVCH. Het vriendschappelijke duel eindigde in een 3-2 zege voor de thuisclub.

11 september