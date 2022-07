Tiny Arts neemt afscheid van het onderwijs. ‘We keken niet op een uurtje meer of minder’

OM verdenkt Benjamin H. (29) van poging tot doodslag op Duitse landgenoot in Schaijk

DEN BOSCH/SCHAIJK Een poging tot doodslag. Daarvan verdenkt het Openbaar Ministerie Benjamin H., de 29-jarige Duitser die op 5 januari 2022 een landgenoot neerstak op recreatiepark De Heidebloem in Schaijk. Het onderzoek in de zaak is inmiddels afgerond, bleek dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch.

19 juli