TOP Oss blijft onderin bungelen na nederlaag tegen Jong AZ

met video Brand treft bus van bloemist in Velp: ‘Dit is gewoon een klo­testreek’

VELP - Het was zondagavond in de Grintakkerstraat in Velp een kort, maar hevig brandje. Toch wordt zijn getroffen bestelbus total loss verklaard, is de indruk van de getroffen bloemist. ,,Wie doet zoiets?”

15:53