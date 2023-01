TOP Oss wint bij debuut van Marcel van der Sloot

TOP Oss pakte vrijdagavond drie punten in de eerste wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar. Onder leiding van de tijdelijke hoofdcoach Marcel van der Sloot werd het 2-1 tegen Telstar, dat eigenlijk het meeste aansprak maakte op de overwinning. Daar maalde in Oss niemand om.

Bij de Ossenaren was er een basisplaats voor Arthur Allemeersch, die door een blessure van Toshio Lake zijn opwachting in de voorhoede mocht maken. Ook Rick Dekker stond aan de aftrap en dat kwam dan weer door de afwezigheid van Joshua Sanches. TOP Oss begon furieus aan de wedstrijd en noteerde in de openingsfase drie hoekschoppen. Die laatste werd door Telstar-spits Glynor Plet in eigen doel gewerkt, waardoor de Ossenaren na een lange doelpuntendroogte eindelijk weer het net wisten te vinden.

Na het doelpunt trok Telstar de teugels aan en via een slippertje van Roshon van Eijma kwam de bal voor de voeten van Christos Giousis, die de gelijkmaker op het bord zette. Telstar was daarna de betere ploeg en kreeg via onder meer Plet kansen op een tweede doelpunt, maar die bleef TOP bespaard.

Na rust viel er aanvankelijk weinig te beleven. Dat veranderde pas toen coach Marcel van der Sloot ingreep en drie verse krachten binnen de lijnen bracht. Althans, zo leek het. De thuisploeg veerde even op, maar net zo snel nam het weer de verdedigende stellingen in en liet het Telstar aan de bal. Die ploeg voetbalde voor rust nog aardig wat kansen bij elkaar, maar ook daar ontbrak in het tweede bedrijf de creativiteit om tot kansen te komen. In de slotfase kreeg Ilounga Pata nog een grote kans om, maar zijn inzet werd gekeerd.

Daarmee leek het in Oss op een gelijkspel af te stevenen, maar vlak voor tijd was daar ineens Rick Dekker die de winnende treffer tegen de touwen schoot en daarmee het Osse Kuipje liet ontploffen. TOP hield daarna stand en kan daarmee drie zeer welkome punten bijschrijven in de KKD.