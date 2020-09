Tortelduifjes schrikken van kudde Schotse hooglanders: politie brengt redding

Stille Getuigen Raadslid Koos Cox wilde burgemees­ter in de cel

31 augustus OSS - Bij de New York Times en de Washington Post werken journalisten die de uitspraken van Donald Trump en zijn gevolg nauwlettend controleren. Factcheckers zijn dat. Tijdens de achterliggende Republikeinse conventie betrapten ze de sprekers en de president op vele tientallen leugens. Niks vergeleken bij de score van Trump alleen, die tijdens zijn presidentschap tot nu toe meer dan tienduizend keer een loopje nam met de waarheid. Ineens dacht ik: 'zou er in de Osse politiek ook gelogen worden?' Het antwoord is ja. Om het niet te confronterend te maken zoek ik de voorbeelden in een verder verleden.