Transformatie voor rolstoeltennissers: de Rusheuvel wordt binnenstebuiten gekeerd voor het WK

24-jarige Ossenaar krijgt werkstraf voor vernieling ruit en bezit amfetamine

DEN BOSCH/OSS - Een 24-jarige Ossenaar sloeg op 12 februari 2021 een ruit in van een appartement, zodat zijn vriendin de woning kon betreden. De politierechter in Den Bosch legde de man een werkstraf op van 80 uur voor de vernieling én het bezit van harddrugs. De straf was iets lager dan de 120 uur waar het Openbaar Ministerie om had gevraagd.

19 oktober