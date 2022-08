Treinstaking: Oss’ station uitgestorven, op een enkele arbeidsmigrant na

Deur­sen-Dennenburg loopt uit voor Sint Rochuspro­ces­sie

DEURSEN-DENNENBURG - Het was alweer enkele jaren geleden, maar deze zondag was in Deursen-Dennenburg voor de negentiende keer de traditionele processie om Sint Rochus te eren. De laatste twee jaren gooide corona roet in het eten, in 2019 was de regen spelbreker.

22 augustus