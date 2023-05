Tromgeroffel tijdens de Pontjesdagen. En ook een harde knal

Werk van dertig kunste­naars te zien in @Paulus

OSS - Schilderijen, installaties, keramiek en beelden van meer dan dertig kunstenaars uit Oss en omgeving. Ze zijn in het weekeinde van 13 en 14 mei te zien in de @Paulus, de voormalige Pauluskerk aan de Oude Litherweg in Oss. Thema van de expositie is ‘nieuwe energie'.