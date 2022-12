Twaalf rolstoelen voor gehandicapte sport gestolen in Oss, waarde van 45.000 euro

De twaalf rolstoelen stonden in een aanhanger die in de omgeving van Oss is gestolen. (S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject waarbij een docent in de klas laat zien hoe het is om een handicap te hebben. Door het incident kunnen meerdere rolstoelbasketbal clinics op de korte termijn voor groep 7 en 8 niet gegeven worden.