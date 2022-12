Twaalf rolstoelen voor gehandicapte sporters gestolen in Oss, waarde van 45.000 euro

Eerst sigaretten­fa­briek, daarna drugslab in loods Lithoijen: eigenaar (59) zegt van niets te weten

DEN BOSCH/LITHOIJEN - Eerst een illegale sigarettenfabriek, twee maanden later een drugslab. De eigenaar (59) van een loods aan de Lutterstraat in Lithoijen ontkent fel dat hij verantwoordelijk was voor de verboden goederen die in de herfst van 2018 in zijn pand lagen.

24 november