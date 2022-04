Twee personen gewond bij aanrijding in Oss

Wordt ‘Onder d’n Plag’ sportaccom­mo­da­tie van het jaar? Een duurzaam gebouw waar voor iedereen plaats is

DEMEN - Totale verwondering, nee, die was er niet toen de nominatie voor Sportaccommodatie van het jaar 2022 op de Onder d’n Plag-mat in Demen viel. Aanjagers Tanja en Ria leggen uit waarom het Huis van Ontmoeting & Sport voor Over d’n Dam zeker kans maakt op de prijs.

5 april