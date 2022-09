Twee scooterrijders gewond bij afzonderlijke ongelukken in Oss

Gewonde bij val van balkon in Hees­wijk-Din­ther, traumaheli­kop­ter ter plaatse

HEESWIJK-DINTHER - In Heeswijk-Dinther is donderdagochtend iemand van een balkon gevallen. Het slachtoffer viel van de eerste etage van een appartement. De gewonde is door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

8 september