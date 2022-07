Twee verdachten uit Veghel opgepakt voor reeks schietincidenten in Oss

De politie viel woensdagmiddag meerdere woningen in Veghel binnen. De invallen vonden onder andere plaats aan de Hoofdstraat en Van Speijkstraat. De politie doorzocht daarnaast nog meer woningen in Veghel, maar daarvan zijn de exacte locaties niet bekend.

De twee verdachten werden bij de invallen aangehouden. Ook nam de politie meerdere vuurwapens en drugs in beslag. De twee mannen worden verdacht van poging tot doodslag of moord, bedreigingen en vernielingen. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.

Meerdere beschietingen

Het was de afgelopen weken vaak raak in Oss. In de Schadewijk werden in een week tijd vier woningen beschoten. In Oss vonden tussen 15 en 22 juli beschietingen op woningen plaats in de Merelstraat (twee keer), aan de Veekraal en aan de Vijversingel.